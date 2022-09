Jovem desiste de ser o “ken humano brasileiro” e vira auxiliar de pedreiro

O rapaz de Peruíbe, no litoral de São Paulo, chegou a planejar uma lista com 42 procedimentos cirúrgicos edit

247 - Após desistir do sonho de se tornar o 'Ken Humano', o jovem Felipe Máximo Dias de Oliveira, de 18 anos, virou auxiliar de pedreiro. O rapaz de Peruíbe, no litoral de São Paulo, chegou a planejar uma lista com 42 procedimentos cirúrgicos para se parecer com o boneco. As informações são do portal G1.

Os anúncios da mudança de planos estéticos e do novo serviço foram feitos por meio das redes sociais do jovem, que também é conhecido como 'Mr. Adam'. Mesmo distante das cirurgias, ele ainda compartilha vídeos e fotos caracterizado como o personagem do 'universo' da boneca Barbie, mas sem os mesmo objetivo de passar por intervenções cirúrgicas.

"Eu via problemas em mim que não existiam, não vejo necessidade de fazer nenhuma cirurgia agora. Me olhei no espelho e consegui me ver", afirmou Felipe, ao anunciar a desistência das modificações corporais.

O jovem revelou que está morando sozinho desde que a irmã foi viver em Portugal. Para conseguir bancar o aluguel da casa, ele se agarrou na oportunidade de trabalho oferecida pelo tio e o padrasto, que trabalham há muitos anos em obras.

