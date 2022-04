Jovem é baleado e morto no Jacarezinho; moradores responsabilizam PMs pelo disparo

Apoie o 247

247 - Jhonatan Ribeiro de Almeida, de 18 anos, foi baleado e morto com um tiro no peito na noite desta segunda-feira (25) na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Moradores alegam que o disparo que vitimou o jovem teria sido feito por um policial militar do Batalhão de Choque.

De acordo com o jornal O Globo, a PM informou que o caso está sendo acompanhado pela Corregedoria e que os agentes envolvidos na ocorrência estão sendo ouvidos pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que assumiu as investigações. Os policiais também deverão prestar depoimentos

“Mataram meu filho de 18 anos no meio da rua. Um menino. Não teve troca de tiro. Meu filho não é traficante, não deve nada a eles. Deixou um filho de 4 meses. Eles mataram e foram embora. Era honesto, trabalhava vendendo roupa. Executaram o meu filho no meio da rua” disse a auxiliar de serviços gerais Monique Ribeiro dos Santos, mãe do jovem baleado. “Os moradores testemunharam. O que eu quero é Justiça. Justiça pela morte do meu filho. Não quero que outras mães passem pelo que eu estou passando”, completou.

O caso gerou uma intensa repercussão nas redes sociais e os moradores do Jacarezinho realizaram um protesto para denunciar a morte do jovem ainda na segunda-feira. A comunidade do Jacarezinho está inserida no Programa Cidade Integrada, uma das principais bandeiras do governador Cláudio Castro (PL) na área de segurança pública.d Desde o início do ano, PMs estão atuando de forma intensiva no interior da comunidade que também recebeu promessas de melhorias em outras áreas, como infraestrutura.

