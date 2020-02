Jovem é chamada de “chinesa porca” no Metrô do Rio (vídeo)

agr coisa séria:

ontem, no @metro_rio, essa mulher esperou eu me dirigir p porta do vagão para gritar "OLHA A CHINESA SAINDO, SUA CHINESA PORCA", "NOJENTA" e "FICA AÍ ESPALHANDO DOENÇA PARA TODOS NÓS". me ajudem a identificar essa racista para fazer um b.o decente :) pic.twitter.com/SYGcnYdjqn