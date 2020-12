Jovem é esfaqueada pelo ex enquanto andava de mãos dadas com filho

O crime aconteceu no último sábado (12/12), em frente ao condomínio onde a vítima morava, em Bauru (SP) edit

Fabiola Testi, Metrópoles - Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que uma jovem de 24 anos foi morta a facadas pelo ex-marido enquanto caminhava de mãos dadas com o filho do casal, um menino de 4 anos.

Segundo informações do G1, o crime aconteceu no último sábado (12/12), em frente ao condomínio onde a vítima morava, em Bauru (SP). O suspeito foi preso preventivamente na cadeia de Avaí (SP), após a polícia receber denúncias.

Ele estava em um carro que foi encontrado na estrada de Val de Palmas, próximo ao distrito de Tibiriçá. No veículo, os policiais encontraram a faca usada no crime ainda com resquícios de sangue.

