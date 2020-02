Jovem é flagrado usando farda da PM para andar de graça em ônibus de SP

Policiais militares passavam de viatura pela avenida Oliveira Freire, altura do número 300, quando avistaram o rapaz em um ponto de ônibus, mas o jovem não estava armado. O caso aconteceu na região do Jardim Helena, extremo da zona leste da capital paulista edit

247 - Um jovem de 19 anos foi levado para a delegacia neste domingo (16) após ser flagrado usando uma farda oficial da Polícia Militar, com o objetivo de entrar de graça no ônibus. O caso aconteceu na região do Jardim Helena, extremo da zona leste da capital paulista.

Policiais militares passavam de viatura pela avenida Oliveira Freire, altura do número 300, quando avistaram o rapaz em um ponto de ônibus, mas o jovem não estava armado. “Foi observado pela equipe que o mesmo [suspeito] não portava cinturão com armamento e colete balístico”, diz trecho de nota da PM enviado ao Agora, do jornal Folha de S.Paulo.

Na delegacia, ele disse ter comprado o fardamento em uma loja na avenida Tiradentes, um conhecido ponto de venda de roupas policiais na região da Luz (centro). Segundo o comércio, para a compra “é necessário apresentação de documentação militar", além de "dados da unidade em que o policial trabalha".