Jovem estuprada e torturada dentro de viatura por policiais no RJ está em pânico: “trancada em casa”

247 - Desde a denúncia de ter sido torturada e estuprada por um policial militar na noite de quarta-feira em Saquarema, na Região dos Lagos, uma jovem de 18 anos encontra-se trancada em casa com medo. Na segunda-feira, a Corregedoria da Polícia Militar prendeu quatro agentes suspeitos de envolvimento no caso: Alexsander Moreira Simas, Diogo Viana Lourenço, Gerson Jucá Rolim de Paula e Sainclair Marinho Antunes Corecha. O cabo Gerson Jucá Rolim de Paula, suspeito de cometer o ato, estava na viatura acompanhado de Simas, enquanto os outros dois PMs estavam em um segundo carro que seguiu os agentes que estavam com a vítima até um local deserto.

O advogado da vítima, Thiago Camarinha, relatou ao jornal O Globo que a jovem está traumatizada e trancada em casa. Após fazer o registro de ocorrência no dia seguinte ao crime, ela recebeu atendimento psicológico da Secretaria da Mulher da Prefeitura. Camarinha enfatiza que a jovem precisará de acompanhamento constante e que deverá iniciar a terapia já nesta semana.

