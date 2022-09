Jovem mata amiga de 13 anos com tiro de pistola na nuca em Taubaté

Apoie o 247

ICL

247 - Uma adolescente de 13 anos foi morta com um tiro de pistola na nuca disparado por uma amiga de 12 anos em Taubaté, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a jovem foi atingida em casa após receber a visita da amiga que estudava na mesma turma da escola. A adolescente foi apreendida.

De acordo com a Folha de S. Paulo, a jovem atirou uma única vez contra a vítima e voltou para casa. Após guardar a pistola em uma gaveta, ela seguiu para a escola, local onde foi encontrada pela polícia. A arma, de acordo com os investigadores, tem numeração e registro.

"Ela disse que a menina tinha algum problema com ela, que estava provocando-a e possivelmente roubando uma amiga dela. Mas a questão de roubar é amizade, não de roubo patrimonial, de desentendimento", disse o delegado Vinicius Garcia Vieira, do Deic de Taubaté, de acordo com a reportagem.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.