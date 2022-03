Jovem morre após testes exaustivos em treinamento do Exército

Apoie o 247

247 - Um jovem de 18 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (11), no Rio de Janeiro, após participar de um treinamento exaustivo do Exército. De acordo com a família da vítima, Pedro Henrique Pereira dos Santos estava há duas semanas no quartel do 1º Batalhão de Polícia do Exército, na Tijuca, no Rio de Janeiro.

Pedro que era morador do Morro da Formiga passou mal e foi encaminhado ao Hospital Central do Exército (HCE). Os militares informaram aos familiares que a causa da morte de Pedro está relacionada a uma doença congênita no coração. A família contesta a alegação, informando que Pedro era saudável.

Em nota enviada ao UOL , o Exército confirmou a ocorrência, mas não deu resposta às alegações da família, de que Pedro passou mal após ser submetido a exercícios exaustivos.

“Após o soldado passar mal, ele foi prontamente atendido pelo médico do quartel”. O órgão ainda informou que foi aberto um Inquérito Policial Militar para apurar o fato.

