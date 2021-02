Jovem que matou gamer enviou vídeos e livro em que explicaria crime

247 - O suspeito de matar a facadas a gamer Ingrid Bueno, Guilherme Alves Costa, de 19 anos, enviou vídeos e um livro para blogueiros e membros do mundo de eSports antes e depois do crime. Segundo o homem de 18 anos, o livro explicaria a motivação do crime. A informação é do portal UOL.

A reportagem teve acesso a um dos vídeos, mas decidiu não reproduzi-lo. Nele, o homem admite que cometeu o crime e fala do livro. "Bom, vocês estão achando que é tinta, montagem, algo do tipo? Não, não é. Eu realmente matei ela [sic]. E, bom, eu tenho um livro também, pedi para um pessoal estar divulgando o meu livro. E é isso aí. Eu espero que vocês leiam. Tem algumas verdades sobre a humanidade".

No livro, o homem se diz membro de uma seita, que está alcançando o propósito pelo qual veio ao planeta e, em diversas partes, diz que "não suporta a humanidade". Ele enviou o livro a alguns blogueiros.

