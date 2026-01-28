Jovem que teve testa tatuada "sou ladrão e vacilão" é preso após furto em UBS

247 - Ruan Rocha da Silva, de 25 anos, foi preso em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) nesta terça-feira (27) após invadir uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, e furtar uma lavadora. O jovem ganhou notoriedade nacional em 2017, quando teve a frase “Eu sou ladrão e vacilão” tatuada na testa em um ato de retaliação cometido por moradores da região onde vivia.

As informações foram divulgadas no portal Metrópoles, em reportagem assinada pelo jornalista Rodrigo Tamaro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), agentes da GCM foram acionados após a invasão da UBS localizada na rua Mem de Sá, no bairro Casa Grande.

De acordo com a SSP, Ruan fugiu do local levando o equipamento, mas foi localizado pouco depois ainda com o objeto furtado. Ele confessou o crime e recebeu voz de prisão em flagrante por furto. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema.

Na delegacia, a autoridade policial arbitrou fiança, mas o valor não foi pago. Com isso, Ruan permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

O nome de Ruan Rocha da Silva passou a ser amplamente conhecido em 2017, quando ele tinha 17 anos e foi vítima de tortura. Na ocasião, dois homens tatuaram à força a frase “Eu sou ladrão e vacilão” em sua testa, após acusá-lo de tentar furtar uma bicicleta. Os responsáveis, Ronildo Moreira de Araújo, então com 29 anos, e Maycon Wesley Carvalho dos Reis, de 27, foram presos em flagrante e responderam pelo crime.

À época, os autores afirmaram à polícia que agiram por revolta diante da tentativa de furto. O caso gerou grande repercussão e mobilizou organizações da sociedade civil. Uma ONG chegou a promover uma vaquinha para arrecadar recursos destinados à remoção da tatuagem.

Naquele período, Ruan era dependente químico e vivia com a mãe e o tio. Ele chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação para tratamento contra o uso de drogas. Em um vídeo gravado pela família na época, o adolescente afirmou: “Eu vou ser um novo rapaz. Vou me tratar e sair limpo e forte”.

Apesar das tentativas de reinserção social, Ruan voltou a ser preso em outras ocasiões. Em 2024, apenas dois dias após ter um alvará de soltura expedido pela Justiça, ele foi acusado de furtar uma residência na zona oeste da capital paulista.