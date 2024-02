Jovem salva família que estava sendo arrastada pela enxurrada em Nova Iguaçu e é chamado de herói nas redes (vídeo)

Apoie o 247

247 - O auxiliar de logística Marcos Vinícius de Souza Vasconcelos, de 20 anos, foi chamado de “herói” depois de salvar uma família de ser arrastada pela correnteza de uma forte enchente em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite desta quarta-feira (21), teve que ajudar a própria família.

Em relato ao G1, ele lembra que correu até a porta do ônibus e prendeu a roda do carro, que passava ao lado, com a perna. Todo o resgate foi filmado e durou cerca de cinco minutos. A mulher, de dentro do automóvel, passou com as duas filhas, gêmeas, pela janela. Em seguida, a motorista foi ajudada por Marcos para subir no ônibus. Imagens mostram que, imediatamente após o resgate, o carro foi levado pela correnteza.

