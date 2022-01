Jovem usa drogas com mulher em Guarapari, escuta relatos sobre seu sonho em ser médica e acorda com a barriga aberta (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma reportagem da TV local de Guarapari (ES) ganhou as redes sociais nesta segunda-feira (31) pelo seu conteúdo inusitado.

A repórter conta que dois jovens estavam “fazendo o uso de drogas” em uma praia da cidade conhecida por seu destino turístico, quando a mulher contou ao rapaz que seu sonho “era ser médica”.

De acordo com a reportagem, após o relato, o jovem dormiu no local e teria acordado com um “corte nas barriga, com a tripas para fora”.

A reportagem, no entanto, ressaltou que a veracidade do caso ainda é investigada.

Não há relatos também sobre a identidade dos jovens ou se a mulher foi autuada.

Veja:

mano do céu as coisas que acontecem em guarapari pic.twitter.com/faDxMip3LS — jesca (@jessicambrosio) January 31, 2022





