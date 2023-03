Jovem viraliza ao cantar música da Umbanda enquanto pastor prega no metrô do Rio (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma cena inusitada ganhou as redes sociais. Um evangélico entrou num vagão do metrô no Rio de Janeiro para promover uma pregação, algo que é corriqueiro nos dias atuais, mas não contava com a atitude de um jovem, que iniciou iniciou uma canção de Umbanda.

O pregador evangélico ficou visivelmente irritado com a canção.

Nas redes, internautas aplaudiram a ação do jovem.

Veja:

🚨BRASIL: Jovem começa a cantar música da Umbanda enquanto pastor prega no metrô do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/hGbM8esNM8 March 21, 2023





