Judiciário determina que humorista Leo Lins pague indenização de R$ 44 mil por ofender mãe de menino autista

A então namorada do comediante postou um vídeo em uma rede social no qual chamava Leo Dias de "meio autista" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (TJ-SP) condenou o humorista Leo Lins a pagar uma indenização de R$ 44 mil por danos morais após ter ofendido a mãe de um jovem autista em uma rede social. Cabe recurso. Em 2020, a então namorada do comediante postou um vídeo em uma rede social no qual chamava Leo Dias de "meio autista". O comentário gerou revolta nas redes sociais.

De acordo com a decisão judicial, publicada pelo portal G1, "a mensagem enviada por Aline já era agressiva e atingiu quem defende uma causa (e não provocou qualquer reação por parte do réu)".

"Instado, então, pela autora a pedir a retratação da namorada, ao invés de refletir sobre o tema, reconhecer o erro e demonstrar que pode se sensibilizar por quem enfrenta dificuldade, o demandado se valeu de agressão verbal [....]", afirmou. "No caso, o réu ofendeu a autora e demonstrou desprezo por uma parte da sociedade, revelando (sem nenhuma justificativa)", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.