Judiciário penhora apartamento de R$ 2 milhões e 267 m² de Valdemiro Santiago

247 - A Justiça do estado de São Paulo penhorou 50% de um imóvel de propriedade do apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. O apartamento vale cerca de R$ 2 milhões, de acordo com avaliação imobiliária anexada ao processo. Fica na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso, tem 266,9 metros quadrados e três vagas de garagem.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (29) pela coluna Rogério Gentile, o proprietário de um imóvel cobrou dívidas em aluguéis e em Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) da igreja, estimadas em cerca de R$ 360 mil, incluindo juros e correção monetária.

A Igreja Mundial faz um acordo judicial, mas não pagou nem a primeira parcela acertada. Disse que teve diminuição na arrecadação dos dízimos por causa da pandemia do coronavírus e do fechamento dos templos.

De acordo com o Judiciário, que incluiu Valdemiro na cobrança, existem indícios "consistentes de desvio de finalidade e confusão patrimonial" entre os bens da igreja e os do religioso.

Outro lado

A defesa do apóstolo afirmou que o proprietário do imóvel não apresentou prova de que há confusão entre os patrimônios de Valdemiro e o da igreja, "inexistindo qualquer indício de fraude". "São alegações falaciosas sem nenhum respaldo na realidade", disse.

O apóstolo pode recorrer da decisão de incluí-lo na cobrança e da penhora. A igreja é que não pode mais questionar a dívida, porque o processo aberto pelo proprietário do imóvel transitou em julgado, quando a decisão judicial é definitiva, não podendo mais ser questionada.

Se a dívida não for paga, o apartamento penhorado poderá ser leiloado.

