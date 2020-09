Juiz acata pedido da Globo e determina arrombamento da casa do fundador da Ricardo Eletro

Revista Fórum - O juiz Antônio Carlos Santoro Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu nesta quarta-feira (9) acatar um pedido das Organizações Globo e autorizar o arrombamento, com ajuda da polícia, da casa do empresário Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro. Nunes chegou a ser preso em 8 julho em razão de investigação que aponta sonegação fiscal de R$ 387 milhões, mas foi solto no dia seguinte.

Segundo informações do colunista Rogério Gentile, do portal Uol, a decisão tem como objetivo garantir a penhora de bens pessoais do empresário, que estaria devendo cerca de R$ 61,2 milhões para a Globo em razão de notas promissórias emitidas em 2017.

