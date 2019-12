Juiz nega prisão domiciliar a Eduardo Cunha

247 - O juiz da Vara de Execuções Penais, Rafael Estrela, negou neste sábado (21) pedido da defesa de Eduardo Cunha para que o ex-presidente da Câmara deixasse Bangu 8 para cumprir o resto de sua pena em prisão domiciliar. A informação é do jornalista Athos Moura em O Globo.

A defesa de Cunha apresentou ao juiz laudo médico segundo o qual Cunha sofre de "lesão aneurismática cerebral". Depois de receber um laudo daa Secretaria de Assistência Penitenciária (Seap), Estrela disse não ao pedido.

Cunha está encarcerado desde 19 de outubro de 2016, quando foi preso preventivamente pela Polícia Federal no âmbito da Lava Jato. E em março de 2017 foi condenado por Sérgio Moro a 15 anos e quatro meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Em 1º de junho de 2018, Cunha foi condenado pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira a 24 anos e dez meses de prisão, em regime fechado, pelo crime de corrupção no processo que apurou pagamento de propina de empresas interessadas na liberação de verbas do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS).