Juiz promete mandar Delgatti de volta à prisão caso o hacker conceda novas entrevistas

247 - O juiz federal Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça de Brasília, proibiu nesta quinta-feira (25) Walter Delgatti Neto, o hacker da Vaza Jato, de conceder novas entrevistas a veículos de comunicação. Em caso de descumprimento da ordem, Delgatti voltará à prisão. O 247 publicou com exclusividade algumas cenas da audiência em que o juiz declaração a proibição.

"Se ele continuar a dar qualquer entrevista por qualquer meio falando desse processo de mensagens hackeadas, conceder, ainda que de forma direta ou indireta, mesmo que o senhor acesse ou outra pessoa acesse, ele vai voltar a cumprir essa medida cautelar [prisão preventiva]", disse o juiz.

O hacker é acusado de ter invadido celulares de autoridades brasileiras e copiado mensagens de texto. Membros da Lava Jato foram os principais alvos. Ele é réu na Operação Spoofing. Graças a ação de Delgatti, a série de reportagens conhecida como "Vaza Jato" surgiu e comprovou os crimes cometidos pela força-tarefa de Curitiba.

A decisão de Leite atende a pedido do Ministério Público Federal, que pediu a prisão de Delgatti após entrevista à TV 247. Apesar de ter ficado livre do encarceramento, Delgatti foi preso uma hora e meia após a audiência por “erro do sistema”.

O advogado de defesa, Ariovaldo Moreira, afirma que Delgatti não violou decisões judiciais ao conceder entrevistas, mas disse que seu cliente não falará mais à imprensa com o objetivo de evitar desgastes. "Caso o senhor entenda que as entrevistas dele possam estar causando problemas com relação ao processo, não temos problema nenhum, a partir deste momento, se o senhor entender, ele não vai mais dar entrevista a ninguém e não vai mais ter acesso a internet".

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista ao trecho da audiência em que o juiz proíbe Delgatti de dar entrevistas:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.