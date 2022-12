Juíza concede liberdade ao filho de Sérgio Cabral

Apoie o 247

Agenda do Poder - A juiza federal Rosália Monteiro Figueira acaba de conceder ao filho do ex-governador Sérgio Cabral, José Eduardo Neves Cabral, a suspensão de sua prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares, para que ele responda às acusações que sofreu — de participação em contrabando – em liberdade.

O filho de Sérgio Cabral deve ser solto ainda hoje.

São as seguintes as cinco medidas cautelares impostas pela juíza da 3ª Vara Criminal:

1- Proibição de sair do país, compromisso de entregar o passaporte no cartório desta Vara Federal, no prazo de 24 horas.

2- Proibição de se comunicar com os demais denunciados.

3-Proibição de comunicação, por qualquer meio, para falar a respeito dos processos e procedimentos criminais aos quais responde como investigado ou denunciado junto à 3ª Vara Federal Criminal, inclusive em redes sociais.

4-Comparecimento mensal à Serventia deste Juízo no último dia útil de cada mês, entre 12 e 17 horas, para justificar suas atividades.

5-Recolhimento residencial/ domiciliar noturno, de 18 às 6 horas, permitida a saída durante esse horário em caso de urgência/ emergência para atendimento médico hospitalar do próprio investigado ou de pessoas da família que convivam na mesma residência; nesta hipótese deverá, no prazo de 24 horas, comprovar com laudo médico e comunicar a este Juízo o atendimento médico realizado.

Finalmente a juíza determinou a inclusão do nome de José Eduardo Neves Cabral no sistema STI-MAR, diante do impedimento dele de sair do território nacional.

