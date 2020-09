Juíza censura Globo no caso das rachadinhas

TV Globo está proibida de exibir qualquer documento ou peça do processo contra o senador Flávio Bolsonaro relativos à investigação sobre o esquema de “rachadinhas” na Alerj. Decisão é da juíza Cristina Serra Feijo, 33ª Vara Cível do TJ-RJ edit

247 - A juíza Cristina Serra Feijo, 33ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, proibiu nesta sexta-feira, 4, a TV Globo de exibir qualquer documento ou peça do processo contra o senador Flávio Bolsonaro relativos à investigação sobre o esquema de “rachadinhas” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Segundo a revista Veja, a magistrada atendeu a um pedido da defesa do senador e filho de Jair Bolsonaro.

