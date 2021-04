Julgamento do pedido de impeachment de Witzel é marcado para 30 de abril

247 - O julgamento do pedido de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi marcado para dia 30 de abril, por decisão o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, presidente do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro), e do TEM (Tribunal Especial Misto).

O deputado estadual Waldeck Carneiro (PT), relator do processo, protocolará o relatório final até o dia 29 de abril e dará seu voto na sessão de julgamento do TEM.

O prazo das alegações finais da defesa do governador afastado venceria nesta quarta-feira, 21, mas foi prorrogado em cinco dias.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.