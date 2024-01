Juristas, professores e jornalistas afirmam que extrema direita manipula vídeo para atacar padre Júlio

Apoie o 247

247 - Após a revista bolsonarista Oeste divulgar uma suposta perícia comprovando que o padre Júlio Lancellotti teria se masturbado para um menor de idade em um vídeo amplamente difundido nas redes sociais, uma série de personalidades saiu em defesa do religioso e condenou a perseguição promovida pela extrema direita.

O jurista Pedro Serrano cobrou a punição dos que 'falsamente imputaram' o padre Júlio. "E cabe lamentar a absoluta falta de senso do certo e errado , de moralidade mínima que vivemos no debate público de nossos tempos. Que líderes religiosos de valor como Júlio e Francisco tenham o peso de sua cruz aliviado pelo respeito e admiração das verdadeiras pessoas de bem", escreveu.

O professor da UFABC Mário Gazziro também rebateu, falando à revista Fórum, a perícia feita pelo bolsonarista Reginaldo Tirotti sobre o vídeo falso. "Não adianta você analisar características faciais frente a um possível vídeo criado com tecnologia deepfake. Sem falar que grafologia, especialidade dos peritos, é praticamente uma pseudociência, mais perto da astrologia do que qualquer ciência formal. Inclusive, muito raramente tem validade em tribunal", disse ele.

O jornalista Alexandre Putti afirmou em postagem na plataforma social X que o vídeo já foi considerado fake news em 2019 e que o próprio judiciário já teria arquivado uma denúncia contra o padre Júlio. "Fonte que nos enviou nos disse que o material foi enviado para a justiça e, depois, arquivado. Não estou acusando ninguém pra ter que provar nada. Quem acusa, que prove", escreveu.

