Justiça autoriza Eduardo Cunha deixar prisão para operar hemorroidas em hospital privado

247 - O juiz Rafael Estrela, da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, autorizou o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (MDB-RJ) a deixar o presídio de Bangu 8 para fazer uma cirurgia de hemorroidas em um hospital particular na capital fluminense. A informação pe da coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo.

De acordo com a defesa, Cunha sofre de anemia e hemorróidas e precisou ser levado com sangramentos duas vezes para a Unidades de Pronto Atendimento que atende os presos do Complexo Penitenciário de Bangu. O ex-parlamentar, no entanto, recusou tratamento.