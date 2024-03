Justiça concede liminar para jovem autodeclarado pardo que perdeu vaga na USP após banca de avaliação

Apoie o 247

247 - A 14ª Vara da Fazenda de São Paulo concedeu uma liminar determinando que a Universidade de São Paulo (USP) reserve uma vaga para o estudante Glauco Dalilio do Livramento, autodeclarado pardo desclassificado após avaliação de cotistas.

De acordo com apuração do G1, o estudante de 17 anos, morador de Bauru (SP), foi aprovado no curso de direito da USP por meio da nota do Provão Paulista e conseguiu a vaga pela política de cotas, já que se autodeclara pardo, mas teve a trajetória interrompido por não ser considerado pardo pela banca de heteroidentificação da universidade.

continua após o anúncio

O juiz Randolfo Ferraz de Campos aponta, em sua decisão, que "essa distinção pode mesmo ter prejudicado o autor", já que "imagens geradas por equipamentos eletrônicos não são necessariamente fiéis à realidade" e que "não se pode mesmo olvidar que o autor é simplesmente filho de pessoa de raça negra".

