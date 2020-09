Justiça condena José de Abreu a pagar indenização de R$ 50 mil a Bia Doria por compará-la a vaca

247 - O juiz Douglas Iecco Ravacci, da 33ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, condenou o ator José de Abreu por dano moral em decorrência do artista ter publicado um tweet em 2016 no qual compara a primeira-dama de São Paulo, Bia Doria, a uma vaca.

"STF proíbe vaquejada mas permite que a Bia Doria dê entrevista? é um crime contra os animais...", escreveu Zé de Abreu à época.

O ator terá de indenizar Bia Doria em R$ 50 mil e arcar com as despesas processuais, além de honorários advocatícios.

Cabe recurso.

