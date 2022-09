Justiça dá liberdade a homem suspeito de assediar a deputada Isa Penna

Apoie o 247

247 - A Justiça deu liberdade provisória ao homem preso suspeito de assediar e ofender verbalmente a deputada estadual Isa Penna (PC do B-SP), neste sábado (24), durante uma caminhada de campanha, na cidade de Botucatu (SP). O suspeito terá de atender algumas decisões do Judiciário, como o comparecimento mensal e obrigatório à Justiça para informar e justificar suas atividades, obrigação de ir para casa à noite e nos dias de folga.

Se o homem não cumprir as determinações, pode ser decretada outra medida cautelar alternativa ou a prisão preventiva, informou nesta segunda-feira (26) uma reportagem do portal G1.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Isa afirmou aos policiais que o suspeito agarrou a cintura dela e apertou. No BO, registrado como por importunação sexual e lesão corporal, o suspeito falou no ouvido da deputada: "você é uma vadia, o assédio com o Fernando Cury não aconteceu".

O caso de assédio envolvendo o deputado estadual Fernando Cury (União Brasil-SP) aconteceu em dezembro de 2020. Segundo imagens de uma câmera da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o parlamentar passou a mão no seio de Isa Penna em um abraço por trás, durante a votação do orçamento do estado para este ano.

Deputada Isa Penna é vítima de assédio sexual na Ale Foto: Agência Alesp | Reprodução

Na época, a deputada registrou boletim de ocorrência contra o deputado por importunação sexual.

Em novembro do ano passado, o Cidadania expulsou Fernando Cury do partido. Em 1º de abril, a Alesp aprovou por unanimidade uma resolução que suspendia o mandato dele por 180 dias e, como consequência, o suplente Padre Afonso (PV) ocupou o cargo.

A defesa de Fernando Cury afirmou que ele "não teve a intenção de desrespeitar a colega do PSOL ou assediá-la" no que chamou de "leve e rápido abraço".

A deputada denunciou o parlamentar o Conselho de Ética da Alesp e defendeu a cassação do mandato dele.

