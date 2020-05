Justiça dá prazo de 20 dias para funcionamento no RJ de todos os hospitais de campanha

Único hospital em funcionamento, mas sem capacidade total, está localizado no Maracanã. Outros seis prometidos contam com um atraso de 21 dias na entrega edit

247 - A Justiça estabeleceu um prazo de 20 dias para que todos os hospitais de campanha do Rio de Janeiro estejam em funcionamento com capacidade total. Cerca de 1,3 mil leitos estavam funcionaram no começo da manhã desta quinta-feira (21). A informação é do portal G1.

O hospital que está localizado dentro do estádio do Maracanã é o único que abriu, mas sem operar com toda a sua capacidade. O atraso para fazer funcionar os outros seis hospitais de campanha completa 21 dias, acrescenta a reportagem.

A assessoria da Iabas (Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde) disse que o novo calendário para inauguração dos hospitais está definido. A segunda parte do Hospital de Campanha do Maracanã vai ser inaugurada ainda nesta quinta-feira (21), com mais 200 leitos.

