Justiça de Minas expede mandado de prisão contra Norambuena por suposto elo com PCC

247 - A Justiça de Minas Gerais decretou a prisão do ex-guerrilheiro chileno Maurício Hernández Norambuena, 62, um dos sequestradores do publicitário Washington Olivetto em 2001 e ligado à facção criminosa PCC. Norambuena e a mulher dele, que também teve prisão decretada, estão no Chile desde o ano passado, quando ele foi extraditado a pedido do governo chileno para cumprir o resto da pena de 30 anos pelo sequestro do publicitário.

Para combater o PCC, a operação deflagrada teve a participação de 1.100 policiais, em 19 estados e Distrito Federal. Os alvos eram 422 pessoas, sendo 210 delas integrantes do PCC, e 202 mandados de busca e apreensão.

Pelo menos 305 pessoas tiveram a ordem de prisão cumprida até a tarde desta terça (1) - ao menos 160 forma detidas. Nas buscas foram apreendidas armas e dinheiro (aproximadamente R$ 2,2 milhões e US$ 730 mil, ou R$ 3,9 milhões).

De acordo com a política, a Justiça também bloqueou até R$ 253 milhões de pessoas ligadas ao esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

