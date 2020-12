Justiça de São Paulo condena à prisão autor de Privataria Tucana por "quebra de sigilo" da filha de Serra

A Justiça de São Paulo condenou cinco acusados, incluindo o autor do best -seller “A Privataria Tucana”, o jornalista Amaury Ribeiro Júnior, pela quebra dos sigilos fiscais, em 2010, de pessoas ligadas ao senador José Serra (PSDB), entre elas, a filha do tucano, Veronica Serra. Todos os réus, que alegaram inocência, recorrem contra as condenações em liberdade edit