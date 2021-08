Justiça de SP barra nomeação de Fernando Cury para Conselho da Criança e do Adolescente

Carta Capital - A juíza Cristina Ribeiro Leite Balbone, da Vara da Infância e da Juventude de São Paulo, barrou nesta sexta-feira 27 a nomeação e a posse do deputado estadual Fernando Cury (Cidadania) como membro do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente para o mandato de 2021/2023.

O parlamentar foi acusado de assédio pela deputada Isa Penna (PSOL) durante uma sessão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Câmeras registraram o momento em que Cury se aproximou de Penna por trás e colocou a mão na lateral dos seios da deputada. Ao se defender da acusação, ele alegou que deu um abraço na deputada.

