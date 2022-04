Justiça de SP decide que Ciro não cometeu crime ao chamar Doria de 'farsante'

Apoie o 247

247 - A Justiça do estado de São Paulo absolveu o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e decidiu que o ex-governador do Ceará não cometeu crime ao chamar João Doria (PSDB) de "farsante", "aventureiro", "despreparado" e "engomadinho com o beiço cheio de botox". A juíza Valéria Longobardi analisou a queixa-crime aberta em junho de 2017 pelo então prefeito de São Paulo contra Ciro. Os relatos foram publicados pela coluna de Rogério Gentili, no portal Uol.

Doria, ex-governador de São Paulo e pré-candidato a presidente, afirmou no processo que Ciro havia cometido os crimes de injúria, calúnia e difamação. "O que importa é a intenção clara de Ciro de injuriar a dignidade e o decoro de João Doria".

Na defesa apresentada à Justiça, Ciro afirmou que "são comuns, no meio democrático, as críticas entre políticos". Disse que não cometeu crime, mas apenas "exerceu seu direito à liberdade de expressão".

