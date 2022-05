Justiça decide que Elize Matsunaga, condenada por matar o marido, ganha liberdade condicional

O crime aconteceu no apartamento do casal, na zona oeste de São Paulo edit

247 - A Justiça concedeu na tarde desta segunda-feira (30) liberdade condicional a Elize Matsunaga, condenada a 16 anos de prisão por matar e esquartejar o marido, Marcos Kitano Matsunaga. O crime ocorreu em 2012 e o julgamento, em 2016. O crime aconteceu no apartamento do casal, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. A informação foi publicada no jornal O Estado de S.Paulo.

O executivo foi baleado na cabeça e depois teve o corpo cortado em sete partes, jogadas à beira de uma estrada em Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo. Ré confessa, Elize foi presa semanas após cometer o assassinato.

O Judiciário condenou Elize a 19 anos e 11 meses de prisão em regime fechado por ter matado e esquartejado o marido. Em 2019 o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu para 16 anos e três meses a pena.

Advogada de Elize, Juliana Fincatti Moreira Santoro disse que a notícia foi recebida com surpresa. "A gente está satisfeito porque a decisão finalmente saiu, mas não sabíamos exatamente quando isso aconteceria", afirmou.

