Justiça decreta prisão de Gabriel Monteiro

247 - O juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal do Rio, decretou nesta segunda-feira (7) a prisão preventiva do ex-vereador Gabriel Monteiro (PL) após ser acusado de estupro. O Judiciário determinou que sejam apreendidos celulares e armas de fogo do acusado.

Uma mulher afirma que o crime ocorreu no dia 15 de julho, após conhecer o parlamentar na boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Segundo a vítima, Monteiro teria a constrangido a fazer sexo com ele, com violência, passando uma arma no seu rosto.

O processo corre em segredo de Justiça.

