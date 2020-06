Justiça do Rio determina que bolsonaristas apaguem fake news contra Jean Wyllys

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que deputados, youtubers e apoiadores de Jair Bolsonaro apaguem postagens com fake news contra o ex-deputado federal Jean Wyllys (PSOL) de suas redes sociais edit

247 - Apoiadores de bolsonaro foram obrigados a apagar postagens hostis a Jean Wyllys nas redes sociais pela justiça do Rio. A decisão foi da juíza Márcia Santos Capanema de Souza, titular do 5º Juizado Especial Cível.

A reportagem do portal Uol destaca que “as notícias falsas associam o ex-deputado a Adélio Bispo, autor do atentado a faca contra o então candidato presidencial Jair Bolsonaro, em setembro de 2018. A decisão da exclusão é liminar e atende a um pedido de Jean Wyllys em uma série de ações contra os deputados federais Bia Kicis (PSL-DF) e Bibo Nunes (PSL-RS), o blogueiro bolsonarista Cleuber Carlos do Nascimento, o youtuber Ed Raposo e o empresário Otávio Oscar Fakhoury.”

A matéria ainda acrescenta que “outros processos movidos pelo político do PSOL têm como alvos filhos do presidente, como Carlos e Eduardo Bolsonaro, mas ainda não foram julgados. A juíza Márcia citou na decisão que a princípio não "é cabível a censura prévia", mas que "se o direito de liberdade de expressão é abusivo e exageradamente ofensivo, este comportamento deve ser vedado pelo Poder Judiciário".”

