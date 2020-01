Justiça do Rio nega pedido de Fauzi e mantém mandado de prisão

Ao negar o pedido de Eduardo Fauzi, a Justiça do Rio considerou que o ataque contra a produtora do Porta dos Fundos se enquadra na hipótese de "tentativa de homicídio e, portanto, cabe a prisão temporária" edit

247 - A 6ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Eduardo Fauzi Richard Cerquise, suspeito de ser um dos integrantes do grupo que promoveu o ataque terrorista à sede do grupo Porta dos Fundos, na véspera de Natal. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do O Globo.

Foragido na Rússia, Fauzi tem um mandado de prisão temporária expedido.

Ao negar o pedido de Fauzi, o desembargador afirmou que o ataque contra a produtora do Porta se enquadra na hipótese de "tentativa de homicídio e, portanto, cabe a prisão temporária".

A defesa de Fauzi talegava que o caso seria de "mero dano patrimonial causado por explosão".