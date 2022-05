Justiça do Rio tenta penhorar bens de Romário, mas não acha nada em nome do senador

Romário possui antiga dívida com a União. Ele possui débitos registrados com os governos federal e do Rio de Janeiro que chegam a R$ 2,5 milhões edit

247 - A Justiça Federal do Rio de Janeiro tentou bloquear propriedades do senador Romário de Souza (PL), a quem Jair Bolsonaro (PL) declarou apoio eleitoral, mas constatou que o ex-jogador de futebol, tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira, não possui bens penhoráveis em seu nome, informou coluna de Diego Garcia, no Uol.

Segundo despacho assinado pelo juiz Manoel Penna, da 6ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, a tentativa de localização de propriedades em nome do senador foi frustrada. O magistrado mandou que fosse decretada a indisponibilidade de bens e direitos em nome de Romário.

O juiz afirmou que, se não ocorrer êxito na localização de imóveis em nome de Romário, ele vai analisar bloqueio de suas contas bancárias.

Romário possui antiga dívida com a União. Ele possui débitos registrados com os governos federal e do Rio de Janeiro que chegam a R$ 2,5 milhões.

