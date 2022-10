Justiça investiga escola que teve criança fantasiada de Hitler em festa de Halloween em SP

Na imagem divulgada na internet, menino aparece com franja e bigode do líder nazista e deixa evidente braço em que está fixada a suástica; no Brasil, apologia ao nazismo é crime edit

247- A foto de uma criança caracterizada como o líder nazista Adolf Hitler em uma festa do Dia das Bruxas em um escola particular no interior de São Paulo virou caso de polícia. A Promotoria de Justiça de Presidente Prudente instaurou um procedimento para investigar o caso.

Na imagem divulgada nas redes sociais do colégio, e que causou repercussão na internet, o menino aparece com a franja e o bigode que o líder nazista usava e deixa evidente a região do antebraço, em que está fixada a suástica, símbolo do movimento ideológico.

De acordo com a lei brasileira, apologia ao nazismo é crime previsto na lei 7.716/1989.

A reportagem do Uol teve acesso ao pedido de desculpas da escola, que usou as suas redes sociais para publicar um esclarecimento sobre o fato. Segundo a instituição, a festa temática, designada como "Noite do Terror", foi realizada em alusão ao Dia das Bruxas, na quarta-feira (26) e contou com a participação dos estudantes do ensino fundamental 1.

"[Na ocasião] Sem prévio conhecimento desta escola, um dos alunos compareceu caracterizado como Adolf Hiltler, o que, no contexto do encontro, retrataria o horror que essa figura representou historicamente", argumentou a escola.

A direção da unidade afirmou reconhecer que “houve um grave erro ao se permitir a participação do aluno com a aludida caracterização, disse lamentar profundamente o ocorrido e se desculpou, citando as vítimas do Holocausto”, diz trecho da reportagem.

A escola ainda se comprometeu a realizar ação de esclarecimento direcionada aos seus alunos e aos familiares com o propósito pedagógico de rememorar as graves atrocidades e os crimes cometidos pelo regime nazista contra a humanidade.

