Justiça julga 12 militares do Exército por 80 tiros contra músico assassinado no Rio

A Justiça Militar da União julga os 12 militares do Exército denunciados pelo assassinato do músico Evaldo Rosa dos Santos, que estava em um carro alvejado com mais de 80 tiros no Rio edit

247 - A Justiça Militar da União julga nesta quarta-feira (13) os 12 militares do Exército denunciados pelo assassinato do músico Evaldo Rosa dos Santos, que estava em um carro alvejado com mais de 80 tiros no Rio de Janeiro. Na ocasião, o catador de recicláveis Luciano Macedo, baleado ao tentar ajudar a família que estava no veículo. Todos respondem ao processo em liberdade. O julgamento foi adiado três vezes.

O caso aconteceu em abril de 2019. Em maio daquele ano os militares foram denunciados por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e omissão de socorro.

O músico estava a caminho de um chá de bebê quando passou por patrulha na região da Vila Militar em Guadalupe, na zona norte do Rio, onde foi alvo de tiros. A denúncia contabiliza 257 tiros de fuzil de pistola.

