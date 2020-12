Justiça manda apreender telefones e computadores na casa de Crivella antes de prisão domiciliar

De acordo com decisão judicial, devem ser retirados do imóvel de Marcelo Crivella computadores, tablets, laptops, celular, terminais telefônicos fixos e smart TVs. O prefeito teve prisão decretada por investigadores do Rio após ser acusado de liderar um grupo que recebia propina de empresários, com valores que podem ter chegado a R$ 50 milhões edit

247 - A desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita, do Grupo de Câmaras Criminais, expediu, na tarde desta quarta-feira (23), mandado de busca e apreensão para ser cumprido na casa do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), em seu apartamento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital. A magistrada determinou o uso de tornozeleira eletrônica no prefeito, que teve prisão domiciliar concedida na noite dessa terça-feira (22) pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, mas o desembargador do Tribunal de Justiça (TJ-RJ) Joaquim Domingos de Almeida Neto não expediu o alvará de soltura.

De acordo com a decisão judicial de Rosa Helena, devem ser retirados do imóvel computadores, tablets, laptops, aparelhos de telefone celular, terminais telefônicos fixos e smart TVs da residência antes de o chefe do Executivo municipal cumprir prisão domiciliar. A detenção de Crivella aconteceu nessa terça, 22.

A empresas de telefonia fixa e de internet também devem ser oficiadas para interromper os respectivos sinais no apartamento do prefeito, conforme a decisão do Judiciário.

O prefeito do Rio foi preso acusado de liderar uma organização criminosa que recebia dinheiro de forma ilegal de empresários. O arrecadado em propina chega a R$ 50 milhões, informou o Ministério Público (MP-RJ).

Promotores também apontaram uma indevida utilização da Igreja Universal do Reino de Deus para a ocultação da renda com o esquema de propinas. Foi identificada uma circulação atípica de quase R$ 6 bilhões na instituição religiosa entre maio de 2018 e abril de 2019.

