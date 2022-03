Justiça manda incinerar roupas e sapatos deixados em praça de Petrópolis para doação

As doações foram abandonadas na praça Miguel Couto, no bairro Alto da Serra, e apodreceram edit

247 - O juiz Jorge Luiz Martins Alves, da 4ª Vara Cível de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, determinou que o município recolha e incinere uma montanha de roupas e sapatos usados doados às vítimas da tempestade que deixou 233 mortos e quatro desaparecidos na cidade. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

As doações foram abandonadas na praça Miguel Couto, no bairro Alto da Serra, e apodreceram. Além das roupas e sapatos, ficaram no local uma tenda e banheiros químicos.

A decisão judicial foi publicada no sábado (19) e a Prefeitura de Petrópolis informou que já recolheu as peças e determinou a reforma da praça, com o objetivo de revitalizar a área. O prazo judicial para a retirada das roupas e sapatos era de cinco horas. A incineração, segundo o juiz, deve ocorrer até o dia 24.

Segundo a Justiça, havia o risco de disseminação de doenças infecciosas caso as peças de vestuário deixadas na praça fossem utilizadas pelas vítimas da tragédia. Em visitas ao local, o juiz constatou a presença de ratos, gatos e baratas no meio de milhares de peças amontoadas no local. As roupas e sapatos também estavam úmidos e com urina de animais.

