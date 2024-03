Justiça mantém prisão de mecânico suspeito de destruir o carro usado no assassinato de Marielle Franco

Apoie o 247

247 - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) manteve a prisão preventiva do mecânico Edilson Barbosa dos Santos, o Orelha, suspeito de ter ajudado os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz a se desfazerem do carro GM Cobalt usado no assassinato da ex-vereadora do município do Rio Marielle Franco (Psol).

De acordo com as investigações, Queiroz dirigia o carro de onde partiram os tiros e Lessa efetuou os disparos. Investigadores também apuram se o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, atuou na vigilância da rotina de Marielle, para ajudar na execução do crime.

Queiroz afirmou que o sargento da PM Edmilson da Silva de Oliveira, o Macalé, assassinado em 2021, foi quem apresentou a Lessa o "trabalho" de executar Marielle.

Na semana passada, mais quatro suspeitos foram presos por suposta ligação com a quadrilha de Ronnie Lessa.

A ex-vereadora foi morta por integrantes do crime organizado em março de 2018. O carro onde ela estava foi perseguido por cerca de três a quatro quilômetros. A então vereadora foi assassinada em um lugar sem câmeras na região central do município do Rio.

