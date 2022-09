Justiça mantém prisões de Ronnie Lessa e Élcio Queiroz pela morte de Marielle Franco

Apoie o 247

ICL

247 - O juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro (TJ), negou recurso que pedia a liberdade de Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, presos pela morte da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. Lessa e Queiroz estão presos preventivamente aguardando júri popular, que não foi marcado. Ronnie também tem uma condenação por tráfico internacional de armas. A informação sobre a decisão judicial foi publicada nesta segunda-feira (19) pelo portal G1.

"Mantenho, por ora, as prisões preventivas com base nos fundamentos já lançados na sentença de pronúncia (pasta 6167), destacando que a demora na prestação jurisdicional se dá por iniciativa da Defesa que interpôs sucessivos recursos em face da decisão de pronúncia, devendo arcar com o ônus da demora, não causada pela máquina judiciária. Ademais, embora a pronúncia esteja preclusa, com exame, inclusive, dos Tribunais Superiores, ambas partes, inclusive a Defesa (fls. 7044/7048) requereram diligências de forma preliminar ao art. 422 do CPP, assumindo, assim, o ônus de uma demora ainda maior", disse um trecho da decisão.

Em agosto, a Primeira Turma do STF negou um recurso de Ronnie Lessa e manteve julgamento por júri popular.

Marielle foi assassinada pelo crime organizado em março de 2018. De acordo com as investigações, Lessa deu os tiros e Queiroz dirigia o carro. A então vereadora foi morta em um lugar sem câmeras na região central da cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Ativista de direitos humanos, Marielle denunciava a violência policial contra negros e pobres. A parlamentar também chamava atenção para a atuação de milícias nas periferias da capital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.