Justiça marca audiência da médica espancada por seis jovens após denunciar festa durante pandemia

247 - Foi marcado para o dia 7 de junho, às 15h, a audiência do processo sobre a agressão à médica Ticyana Ferreira D’Azambuja Ramos. Os réus Rafael Henrique Del Giudice Ferreira, Rodrigo Lima Pereira, Luis Claudio Balbino dos Santos, Luiz Eduardo dos Santos Salgueiro, Ester Mendes de Araujo e Rafael Martins Presta serão ouvidos pela 28ª Vara Criminal da Capital do Rio. A informação é do jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo.

Eles são acusados de agredi-la em maio do ano passado, no Grajaú, Zona Norte carioca, em maio do ano passado. Ela foi espancada após reclamar do som alto de uma festa clandestina com a aglomeração que acontecia durante o período de isolamento social.

