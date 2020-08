Justiça nega pedido de retorno das aulas presenciais na capital paulista em setembro

O setor privado da Educação foi derrotado na Justiça de São Paulo, que decidiu impedir a volta às aulas na capital do estado no mês de setembro edit

247 - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) negou um pedido de liminar por parte do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (Sieeesp) para que as escolas particulares da capital paulista voltassem com as atividades presenciais no dia 8 de setembro.

De acordo com o Plano São Paulo, municípios em regiões que estão há 28 dias ou mais na fase amarela estão autorizados a reabrir suas escolas de forma opcional no próximo mês, mas a decisão dependeria também das prefeituras. Para todo o Estado, foi fixada a data de retorno no dia 7 de outubro.

O prefeito da capital, Bruno Covas, já tinha anunciado na última terça-feira que as aulas na capital não retornariam em setembro, aponta reportagem do Estado de S.Paulo.

Há um consenso na comunidade médica que crianças e adolescentes ainda representam risco potencial de transmissão do novo coronavírus. A afirmação tem base no inquérito sorológico realizado pela Prefeitura com 6 mil estudantes entre 4 e 14 anos da rede municipal, que apontou que 16,1% têm anticorpos para o novo coronavírus. Do total, 64,4% são assintomáticos para a covid-19, dado que preocupa a gestão pela possibilidade de disseminação.

