Justiça obriga vereador paulista a parar de veicular discurso de ódio contra Lula

247 - A Justiça de São Paulo atendeu ao pedido do ex-presidente Lula e ordenou liminarmente que o vereador do município de Santa Gertrudes (SP) Erci Duarte Junior (Patriota) pare de publicar, compartilhar e/ou encaminhar conteúdo que ofenda a integridade do petista em qualquer mídia social.

Também, a justiça proibiu o vereador de promover qualquer ato que promova o discurso de ódio e insegurança do bem-estar e vida de Lula.

Em grupos de WhatsApp, o vereador Erci Duarte Junior ameaçou fuzilar Lula em vídeo no qual fingia atirar em seu filho Lulinha. Ele também encaminhou foto com o rosto do ex-presidente alvejado com, ao menos, 24 tiros.

O vereador ainda poderá ser condenado ao pagamento de danos morais a Lula, em valor a ser definido posteriormente em decisão judicial.

