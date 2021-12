Justiça penhora R$ 100 mil do empresário Valdemiro Santiago

Apoie o 247

247 - A Justiça de São Paulo penhorou cerca de R$ 100 mil das contas bancárias do empresário evangélico Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S.Paulo, a decisão foi tomada pelo juiz Nemércio Rodrigues Marques em razão de uma dívida da igreja no pagamento dos aluguéis de um templo na cidade de Sertãozinho, no interior paulista. O imóvel de 354,34 m² foi alugado pela igreja em 2017.

Além disso, o empresário enfrenta diversos processos pelo não pagamento de direitos trabalhistas. Funcionários chegaram a entrar em greve reivindicando salários atrasados.

A Mundial chegou a fazer um acordo na Justiça com a empresa Branca Holding, proprietária do prédio, para o pagamento da dívida, mas não o cumpriu.

A empresa, então, solicitou à Justiça que o apóstolo fosse incluído no processo de execução, argumentando que ele é sócio oculto da igreja e que existem indícios de confusão entre os patrimônios da Mundial e do líder religioso.

Valdemiro Santiago disse à Justiça não participar da administração da igreja e que não tem responsabilidade alguma sobre o contrato de aluguel.

