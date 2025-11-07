Justiça reduz pena de Paulo Preto de 145 para 5 anos de prisão

247 - O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) diminuiu a pena do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, condenado em primeira instância a 145 anos e 8 meses de prisão por desvios milionários em obras do Rodoanel Sul. Com a decisão desta semana, ele deve cumprir 5 anos, 11 meses e 3 dias em regime semiaberto.

Desembargadores da 5ª Turma do tribunal reformaram a sentença da juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Em março, ela condenou o ex-diretor pelos crimes de associação criminosa, peculato e inserção de dados falsos em sistema público.

O TRF-3 manteve a condenação por peculato e baixou a pena de Paulo Preto. A redução da pena aconteceu por extensão dos efeitos de recursos apresentados por outros réus, como a filha de Paulo Preto, Tatiana Arana de Souza Cremonini, e o ex-chefe de assentamentos da Dersa, José Geraldo Casas Vilela. O processo envolve o desvio de cerca de R$ 7,7 milhões.