Justiça volta a conceder prisão domiciliar a Roger Abdelmassih

247 - O ex-médico , condenado a 173 anos de prisão pelo abuso sexual de pacientes, teve prisão domiciliar concedida nesta quarta-feira (5) por decisão da juíza Sueli Zeraik, da Vara de Execuções Criminais (VEC) de Tremembé. A informação é do portal R7.

No ano passado ele chegou a ser liberado, no mês de abril, para cumprir pena em regime domiliciar por pertencer ao grupo de risco para o novo coronavírus. Ele tem 76 anos e comorbidades cardíacas e respiratórias. No entanto, Abdelmassih voltou ao presídio após recurso do MP-SP (Ministério Público de São Paulo).

Na decisão desta quarta, a juíza registra que houve "sensível piora" no quadro clínico do preso. O texto cita um laudo médico pericial de novembro do ano passado que descreve a situação do ex-médico: "perda de massa muscular, aspecto de caquexia, fala baixa com lentidão de raciocínio e dificuldade para evocar acontecimentos. Trazido ao consultório com cadeira de rodas. Levanta-se com dificuldade e deita-se na maca sem apresentar desconforto".

