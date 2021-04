Kalil anuncia reabertura do comércio de BH e volta às aulas em 26 de abril

247 - Em entrevista coletiva realizada na tarde desta segunda-feira (19), o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou a reabertura das atividades não essenciais a partir de quinta-feira (22).

"Que me conste, não há nenhum município em condição espetacular melhor que a nossa cidade. Chegamos em números que custaram muito a esse pobre povo do Brasil e que hoje temos um conforto de nos dar esse tipo de abertura na cidade de BH. Essa intermitência de abre e fecha não acaba se não tiver disciplina", disse o prefeito da capital mineira.

Ele anunciou também a retomada de aulas presenciais em escolas infantis a partir de 26 de abril, próxima segunda-feira. Estarão autorizadas aulas presenciais para alunos com idade entre zero e cinco anos e oito meses. Cada sala poderá ter de seis a sete crianças, separadas entre si e sem a interação física com professores.

Confira o que pode abrir e em qual horário:

Restaurantes e bares, por exemplo, só podem reabrir das 11h às 16h de segunda a sábado, com venda de bebida alcoólica liberada;

Já os shoppings estão autorizados a funcionarem das 10h às 21h;

Salões de beleza, clínicas de estética e academias podem funcionar até 24 horas, mas mediante agendamento prévio;

Pistas de praças e caminhadas também serão reabertas.

