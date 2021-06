Kalil diz que Bolsonaro será multado se fizer campanha na rua em Belo Horizonte

247 - O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), afirmou nesta segunda-feira (14) que Jair Bolsonaro (sem partido) será multado se for à capital fazer campanha sem máscara. Bolsonaro promoveu uma ‘motociata’ com 12 mil motos em São Paulo, desrespeitando medidas de prevenção contra o coronavírus.

"[Ele] Vem cá na nossa cidade sacrificada, com comerciantes sacrificados, donos de bar e restaurantes sacrificados, para disseminar negacionismo numa cidade que se cuidou tanto? Eu acho que se ele fizer isso vai perder muitos votos aqui dentro", disse Kalil em participação no UOL Entrevista, conduzido pelos colunistas Josias de Souza e Leonardo Sakamoto e pela apresentadora Fabíola Cidral.

De acordo com o chefe do executivo municipal, se Bolsonaro não for à capital mineira será “um grande favor que ele está prestando ao povo de BH”. “O povo vai compreender isso como um ato de gentileza, bondade”, disse. "Eu tenho um filho do meio que fala o seguinte: muito ajuda quem pouco atrapalha. Eu uso essa frase para que não venha, não nessa condição [de promover evento com aglomeração]. Se quiser vir como Presidente da República, se me chamar em qualquer lugar, eu vou", acrescentou.

Kalil também afirmou que Bolsonaro tem responsabilidade no agravamento da pandemia no Brasil. "Não é só ele responsável, ele liderou. Nós perdemos amigos, parentes, gente muito próxima sabendo que essa vacina 'tava' aqui e não deixaram ela chegar".

